Formula 1, disastro Ferrari al Gp Stiria: Vettel e Lecler si autoeliminano dopo pochi metri

12 luglio 2020 a

a

a

Disastro Ferrari. Subito fuori le Rosse. È finita dopo pochi metri la gara di Sebastian Vettel nel Gp di Stiria, secondo appuntamento del mondiale di Formula 1. Il pilota della

Ferrari si è scontrato con il compagno di squadra Charles Leclerc ed è stato costretto al ritiro dopo aver gravemente danneggiato l’ala posteriore. Dopo Sebastian Vettel si ritira anche l’altra

Ferrari di Charles Leclerc per le conseguenze del contatto al via del Gp di Stiria tra le due Rosse. Il monegasco, che ha provato a rientrare in pista, si è ritirato nel corso del 4° giro.