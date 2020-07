Tennis A2, lo Junior Perugia ospita il Napoli 1905

Seconda giornata di campionato per il club di capitan Tarpani che ora sogna in grande

Dopo lo splendido blitz messo in atto al Tennis Club Baratoff Pesaro, è tempo di tornare ad esibirsi in casa per la compagine di A2 maschile dello Junior Tennis Perugia. Con il morale alle stelle, i ragazzi di capitan Tarpani si apprestano a sfidare, domenica 12 luglio (il via alle ore 11), la temibile e gloriosa formazione del Tennis Club Napoli 1905, che al debutto ha impattato tra le mura amiche contro l’altra squadra che prende parte al girone 2, il Circolo Tennis Mario Stasi Lecce avversario dei perugini il 19 luglio, sempre sui campi rossi del club di via XX settembre. Chiaro che la grande vittoria in terra marchigiana ha messo subito Passaro e compagni in vetta, e con due sfide casalinghe da disputare, il sogno di prendere parte allo spareggio promozione ha ottime chances di concretizzarsi. Ma occorre andare calmi un passo alla volta, anche perché l’incontro al cospetto dei partenopei si presenta ovviamente ricco di insidie.