Juventus-Atalanta, Sarri e Gasperini hanno scelto: le probabili formazioni. Dove vedere la sfida di stasera sabato 11 luglio

11 luglio 2020 a

a

a

E' la notte di Juventus-Atalanta. La Juventus, dopo il ko sul campo del Milan, ospita i nerazzurri per il 32° turno del campionato di Serie A. La partita tra Juventus e Atalanta è in programma stasera sabato 11 luglio 2020 alle ore 21.45 all'Allianz Stadium di Torino e sarà disponibile in esclusiva e in streaming in diretta su Dazn e Dazn1. Eccoci alle scelte che appaiono già scontate, di Sarri e Gasperini.

Ecco sorteggio Champions: Atalanta-Psg, possibile derby Juve-Napoli



Juventus-Atalanta, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Rugani, Chiellini, Danilo, Wesley, Ramsey, Matuidi, Muratore, Douglas Costa, Higuain, Olivieri. Allenatore: Sarri

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata. A disposizione: Sportiello, Rossi, Caldara, Sutalo, Gosens, Malinovskyi, Tameze, Czyborra, Bellanova, Pasalic, Muriel, Colley. Allenatore: Gasperini

ARBITRO: Giacomelli di Trieste