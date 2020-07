Volley serie A femminile, lunedì inizia il ritiro della Bartoccini

Partenza al gran completo per le ragazze di coach Bovari

Primo appello per coach Bovari e le ragazze della Bartoccini FortInfissi Perugia nel campionato di volley serie A femminile. Partendo dagli accertamenti sanitari necessari prescritti dai protocolli ideati per il controllo del COVID-19, tutte le atlete saranno presenti alla prima adunata stagionale e quindi si potrà assistere ad una partenza al gran completo, lunedì 13 luglio. Una partenza moderata prevista per la prima settimana che alternerà preparazione atletica, sessioni di pesi e tecnica , oltre ad attività esterne in piscina, infine dalla seconda settimana verranno introdotte anche uscite di allenamento sulla sabbia.

Punto di arrivo della preparazione, gli appuntamenti di Supercoppa attualmente previsti per fine agosto-inizio settembre, che saranno l'antipasto della Stagione 2020/21.