Sorteggio Europa League, gli scenari per Inter e Roma

A Nyon, in Svizzera, è andato in scena anche il sorteggio dell'Europa League in cui sono impegnate Inter e Roma, chiamate a dare un senso alla stagione nella competizione, dopo gli ultimi passaggi a vuoto in campionato (e Coppa Italia).

Se l'Inter supera il turno con il Getafe (da stabilire la sede) affronterà una Rangers o Bayern Leverkusen, mentre se la Roma passa con il Siviglia (da stabilire la sede) avrà come avversario Olimpiacos o Wolverhampton.