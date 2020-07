Sorteggio Champions League: l'Atalanta con il Psg, la Juve se passa con City o Real, il Napoli con Bayern o Chelsea

Nicola Uras 10 luglio 2020 a

Sorteggio tosto, ma non poteva essere altrimenti arrivati a questo punto della competizione, per le italiane in Champions League. A Nyon è stato stilato il tabellono dei quarti di finale in attesa che si completino gli ottavi. L'Atalanta ha pescato il Psg, la Juventus nel caso passasse il turno troverà una tra Real Madrid e Manchester City, il Napoli se supera l'ostacolo Barcellona affronterà una tra Bayern Monaco e Chelsea.

Il tabellone completo prevede anche gli accoppiamenti delle semifinali: vincente Manchester City/RealMadrid-Juve/Lione contro vincente Barcellona/Napoli-Bayern Monaco/Chelsea (SF1); vincente Lipsia-Atletico Madrid contro vincente Atalanta-Paris Saint Germain (SF2). Le due semifinali, sempre in gara unica, si giocheranno il 18 e il 19 agosto a Lisbona. La finale in programma il 23 agosto allo stadio Da Luz di Lisbona vedrà la vincente della SF 2 giocare come squadra di casa.