Champions League, ecco gli accoppiamenti dei quarti a Lisbona

La Juventus se batte il Lione incontrerà Real Madrid o Manchester City

Questi gli accoppiamenti dei quarti di finale di Champions League, dopo il sorteggio effettuato oggi a Nyon in Svizzera: Manchester City/RealMadrid-Juve/Lione; RB Lipsia-Atletico Madrid; Barcellona/Napoli-Bayern Monaco/Chelsea; Atalanta-Paris Saint Germain. Le partite, in gara unica, si giocheranno dal 12 al 14 agosto a Lisbona dove la UEFA ha organizzato le Final Eight a causa della pandemia di coronavirus. La Juventus se nella gara di ritorno riesce a ribaltare lo 0-1 di Lione incontrerà, quindi, Manchester City o Real madrid, non proprio un sorteggio benevolo. Poteva andare meglio anche all'Atalanta che ha pescato nell'urna il Paris Saint Germain