Play off Lega Pro, la Ternana gioca a Bari

Lunedì sera gara secca in Puglia, se i rovverdi vincono incontreranno Carrarese o Juve Under 23

Luca Mercadini 10 luglio 2020 a

a

a

Si è svolto a Firenze, nella sede della Lega Pro, il sorteggio per il secondo turno della fase nazionale dei play off in programma lunedi 13 luglio. Questi gli accoppiamenti: Reggio Audace- Potenza (gara 1), Bari-Ternana (gara 2), Carrarese- Juventus Under 23 (gara 3), Carpi-Novara (gara 4). Inoltre sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per le semifinali : Vincente gara 1 - vincente gara 4, Vincente gara 2- vincente gara 3. Le semifinali si giocheranno venerdi 17 luglio in casa delle squadre migliori classificate in applicazione del regolamento play off di Lega Pro. Quindi, la Ternana dopo aver eliminato Avellino, Catania e Monopoli se dovesse superare anche il Bari incontrerebbe in semifinale la vincente di Carrarese-Juventus Under 23. Nel primo caso in trasferta, nell'altro al Liberati.