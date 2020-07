Ternana a Monopoli, Gallo enigmatico: "Mi sono svegliato male"

L'allenatore delle Fere nel pre gara: "Sono arrabbiato, campo, squadra e spogliatoio, certe cose non mi piacciono"

Dai sorrisi prima dei turni con Avellino e Catania al volto scuro e l’aggettivo “arrabbiato” utilizzato nel pre Monopoli. Riprende oggi il cammino nei playoff della Ternana così come, di pari passo, continua l’escalation di stati d’animo del suo allenatore. Fabio Gallo è apparso meno sorridente del solito, sicuramente più criptico e difensivo rispetto alle ultime uscite sulle risposte riguardo gli undici titolari che scenderanno in campo dal primo minuto stasera al Veneziani contro gli uomini di Scienza. Gallo non ha dato risposte evidenti né sul sistema di gioco con cui ha in mente di approcciare la gara in terra pugliese, se confermando il 4-3-3 o cambiando assetto in merito anche all’avversario che si troverà di fronte (da sempre fautore del 3-5-2), né tantomeno sugli uomini designati. Anzi a più riprese, non sui centrali difensivi che saranno ancora Diakité e Bergamelli perchè “mi sono piaciuti molto”, Gallo ha tagliato corto con un enigmatico quanto misterioso “vediamo”. La vera notizia però, che scuote seppur in maniera leggera l’ambiente interno della Ternana nel pregara, sono le frasi utilizzate dall’uomo di Bollate, quando ha provato in minima parte a rispondere alla domanda sul suo stato d’animo: “Da parte della squadra mi auguro una grandissima fame di vittoria, la stessa che ho io. Oggi sono arrabbiato perché era giusto che lo fossi. Spero che la squadra lo sia come me”. E ancora: “Non sono arrabbiato perché siamo vicini alla partita. Sono arrabbiato per certe cose che non mi piacciono. Mi riferisco a squadra, campo e spogliatoio. Sono consapevole e lucido nell’esaminare l’importanza della partita che andremo ad affrontare”. Non affermazioni dai toni leggeri quelle del mister delle Fere, avvolte ancora di più da un velo di mistero quando alla domanda sul perché di tali parole, Gallo chiosa: “Mi sono svegliato male io, tutto qui”.