Mihajlovic contro Sky e Caressa: "Quel piccolino marito della Parodi non ha parlato di noi, sembrava Inter Channel"

"Domenica sera ho visto la trasmissione, quella là in cui si tolgono le giacche, con quello piccolino lì che conduce, il marito di Bendetta Parodi, e c'erano anche Bergomi e tutti: si è parlato mezz'ora dell'Inter, non si è mai detta una parola del Bologna, è una vergogna, sembrava che lavorassero su Inter Channel. A nessuno è venuto in mente di fare i complimenti al Bologna per la partita che aveva fatto, vi dovete vergognare, questo non è giornalismo". Così Sinisa Mihajlovic si scaglia contro Fabio Caressa e Sky nel dopo partita della partita persa con il Sassuolo dove è stato anche espulso.

La rabbia è alle stelle e il riferimento e al post partita tra Inter e Bologna di domenica quando la sua squadra ha vinto anche a San Siro. Lo sfogo, durissimo, si èon concluso senza concedere contraddittorio ad Alessandro Bonan, imbarazzatissimo conduttore in studio. Non è la prima volta che Mihajlovic polemizza con lo studio di Sky. Era già capitato nei confronti di Bergomi e di Vialli.