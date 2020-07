Bologna-Sassuolo 1-2, gol e highlights della sfida. Decidono Berardi e Haraslin | Video

09 luglio 2020 a





Prezioso successo del Sassuolo che nella 31a giornata di Serie A passa sul campo del Bologna e conquista tre punti preziosi che gli consente di rimanere aggrappato al Milan, a sei lunghezze di distanza. Va subito detto che la formazione di Roberto De Zerbi ha vinto con merito, come del resto ha confermato al termine dell'incontro Sinisa Mihajlovic, tecnico dei padroni di casa. L'incontro è stato deciso dai gol messi a segno da Berardi e Haraslin. Nel finale Barrow ha accorciato le distanze, ma l'incontro era ormai deciso. Clicca qui per vedere gol e highlights della partita. Il Sassuolo continua a sperare di conquistare un posto in Europa: difficile ma non impossibile.