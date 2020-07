Torino-Brescia 3-1, gol e highlights della vittoria dei granata. Belotti e Zaza firmano il successo

09 luglio 2020 a

Finisce 3-1 la sfida tra Torino e Brescia, valevole per la 31esima giornata di campionato di calcio di serie A. Per i granata tre punti molto importanti che consentono di allontanarsi dalla zona a rischio della classifica e di vincere lo scontro diretto con il Brescia, che ormai soltanto un miracolo può salvare dalla retrocessione. Gli ospiti erano andati in vantaggio con Torregrossa all'inizio dell'incontro, ma poi hanno subito il ritorno dei padroni di casa. Al minuto 48 è arrivato il pareggio per un autogol di Mateju, dieci minuti più tardi Belotti ha portato in vantaggio il Toro. All'86' è stato Zaza a chiudere i conti con il definitivo 3-1. Clicca qui per vedere gol e highlights della partita.