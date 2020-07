Atalanta-Sampdoria, finisce 2-0. A segno Toloi e Muriel. Gol e highlights

09 luglio 2020 a

L'Atalanta batte la Sampdoria 2-0 e continua l'inseguimento a Juventus e Lazio. I nerazzurri sono ora a quota 66, a due soli punti dai romani e a nove dalla capolista. E sabato 11 luglio è in programma proprio Juventus-Atalanta: vincendo la formazione bergamasca si porterebbe a sole sei lunghezze dalla capolista. Contro la Sampdoria la squadra di mister Gasperini si è imposta per 2-0 ed entrambe le reti sono arrivate nel finale di partita. Al minuto 75 è stato Toloi a sbloccare lo 0-0 e dieci minuti più tardi Muriel ha raddoppiato chiudendo i conti contro una Sampdoria che comunque ha dato il massimo. Clicca qui per vedere gol e highlights della partita.