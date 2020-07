Coronavirus: Ryder Cup di golf rinviata al 2021, slitta al 2023 l'edizione in Italia

08 luglio 2020 a

La Ryder Cup 2020 di golf, in programma nel Wisconsin dal 25 al 27 settembre sarà rinviata di un anno a causa dell’emergenza coronavirus. Anche l’edizione italiana del più importante evento golfistico che ogni due anni oppone le stelle europee a quelle statunitensi, prevista a Roma, subirà uno slittamento di un anno. Rimandato, dunque, l'appuntamento per rivedere all'opera con i colori dell'Europa il nostro Francesco Molianri.

La prossima edizione ospitata nel vecchio continente della Ryder Cup si disputerà dunque al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio nel 2023. Lo slittamento dell’edizione 2020 e di quelle successive è stato dato dalla PGA of America e dakla Ryder Cup Europe, l’effetto domino sulle edizioni a seguire delle successive Ryder Cup durerà fino all’edizione del 2037.