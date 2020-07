Valentino Rossi e Francesca Sofia, le foto in barca. Pensano davvero al matrimonio?

08 luglio 2020 a

Sirena a bordo. E' il titolo del settimanale Novella 2000 di un servizio dedicato alla modella Francesca Sofia Novello (25 anni), fidanzata di Valentino Rossi. Terminato il lockdown i due si sono regalati una vacanza in barca, tra l'altro pubblicando poi le immagini sui social. Francesca Sofia appare più bella che mai. Ormai è legata sentimentalmente con il pilota da circa quattro anni. Durante l'emergenza Coronavirus per la prima volta hanno vissuto nella stessa abitazione con continuità. La modella in una intervista alla rivista Oggi ha raccontato che "è andata benissimo". C'è chi è convinto che i due stiano iniziando a pensare al matrimonio. Francesca Sofia è stata protagonista dell'ultima edizione del Festival di Sanremo. Fu lei a causare l'involontaria gaffe di Amadeus che la definiì donna capace di stare "sempre un passo dietro al proprio uomo".