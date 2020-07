Ibrahimovic, Zlatan celebra il 4-2 di Milan-Juve su Instagram: "Il mio migliore amico"

08 luglio 2020 a

Zlatan Ibrahimovic celebra il 4-2 alla Juventus. Lo fa sul suo profilo Instagram, seguito da 43,3 milioni di follower. L'attaccante pubblica la foto del momento in cui posiziona il pallone sul dischetto. E' il minuto numero 17 del secondo tempo e i rossoneri sono sotto di due gol contro la Vecchia Signora. Qualche istante dopo Ibra gonfierà la rete e darà il via alla clamorosa rimonta rossonera. Spiritoso il commento dello svedese: "Il mio migliore amico".

Non è l'unica pubblicazione di Zlatan sul suo profilo. Nelle Instastorie dedica all'ivoriano Franck Kessié l'immagine di un loro abbraccio e la colonna sonora è inequivocabile: Is this love di Bob Marley.