Milan-Juve 4-2, la foto che impazza nel web: il quattro di Ibra a CR7

La mattina dopo la clamorosa rimonta del Milan sulla Juventus (da 0-2 a 4-2) impazza sui social. Da una parte i tifosi rossoneri e gli anti juventini che esultano per un risultato che, dopo il secondo gol bianconero, sembrava impossibile. Dall'altra gli amanti della Vecchia Signora, la maggior parte furiosi con il tecnico Sarri che non reputano all'altezza. #MilanJuve è a lungo la principale tendenza di twitter e ovviamente non mancano gli sfottò e le battute. La foto che impazza è quella in cui Ibrahimovic sembra mostrare un quattro a Cristiano Ronaldo. Ovviamente non è così.

Zlatan ha appena realizzato il rigore dell'1.2 e il poker per ora è solo un sogno, ma il fotografo coglie un momento particolare. E' comunque l'immagine destinata a restare nella storia di questo incredibile match.