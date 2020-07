Lucioni, momento magico: secondo gol di fila per il difensore ternano. Lecce-Lazio 2-1

07 luglio 2020 a

Momento magico per Fabio Lucioni. Il difensore ternano ha segnato il suo secondo gol consecutivo, terzo stagionale, e soprattutto ha firmato la vittoria in rimonta del suo Lecce contro la Lazio. Lucioni ha svettato più in alto di tutti, bruciato Acerbi in elevazione, e di testa segnato la rete del 2-1 che rimette i salentini in corsa per la salvezza. Una brutta battuta d'arresto per la Lazio, la seconda di fila.

La Lazio era andata in vantaggio con Caicedo bravo ad approfittare della papera del portiere Gabriel poi il pareggio di Babacar (su assist di Falco) e il rigore fallito da Mancosu. Nel finale Gabriel si riscatta con due parate decisive.