Milan-Juventus, le probabili formazioni. Pioli recupera Calhanoglu, Sarri rilancia Rugani e Higuain

Conto alla rovescia per Milan-Juventus. Sfida chiave sia per la corsa all'Europa League dei rossoneri che per quella allo scudetto della Juventus. Sul fronte delle probabili formazioni, Pioli ha recuperato Calhanoglu e lo schiera esterno sinistro offensivo nel 4-2-3-1 in cui Ibrahimovic è unico terminale offensivo. Rebic partirà dalla panchina. Sarri deve fare a meno degli squalificati De Ligt e Dybala e li sostituisce, rispettivamente, con Rugani e Higuain. Ancora una maglia da titolare per Rabiot e Bernardeschi che hanno dimostrato grande affidabilità nelle ultime partite post Covid. Niente turn over per Ronaldo.

Milan-Juventus: le probabili formazioni, orario e dove vederla in tv

Così in campo: MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Bonaventura, Calhanoglu; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Rugani, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, Ronaldo. Allenatore: Sarri ARBITRO: Guida di Torre Annunziata