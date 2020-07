National Trophy al Mugello, punti preziosi per Velini

Marcaccioli sfiora la zona che vale per la classifica generale

Due piloti umbri sono stati impegnati nel week end all’Autodromo Internazionale del Mugello nel primo round del Pirelli National Trophy 1000 SBK. Alessio Velini dopo il secondo turno di qualifiche otteneva la settima posizione, la terza fila sulla griglia di partenza della prima gara della stagione, nella quale poi otteneva l’ottavo posto. Domenica, invece, in una giornata soleggiata e calda il pilota di Assisi tornava in pista, per disputare la seconda gara che concludeva questo primo appuntamento con il National Trophy. Velini prendeva il via sempre dalla settima casella, nella gara che si disputava sulla distanza di dieci giri. Purtroppo la sua partenza non era stata sufficientemente veloce, tanto che al termine del primo giro occupava solo l’undicesima posizione. Infilata la testa nel cupolino il pilota di Assisi iniziava ad effettuare dei sorpassi che gli permettevano di scalare la classifica. Ottavo a metà gara, nei giri finali recuperava un’ulteriore posizione e tagliava il traguardo al settimo posto. Nella classifica del campionato Velini è attualmente al settimo posto con 17 punti.

Il perugino Stefano Marcaccioli nella giornata di sabato disputava la seconda sessione di qualifiche e nel pomeriggio la sua prima gara del 2020, che concludeva 16esimo. Marcaccioli tornava, poi, in pista per la seconda gara domenica alle 11,40 in una giornata molto calda. Allo spegnersi del semaforo Marcaccioli non partiva molto bene, ma riusciva comunque a mantenere la posizione di partenza per i primi quattro giri. Ad iniziare dal quinto il pilota perugino cominciava a girare con un ritmo più veloce, recuperando posizioni. Purtroppo un calo fisico nelle fasi finali lo portava a chiudere in diciassettesima posizione, vicino alla zona punti. Il prossimo appuntamento con il National Trophy per Velini e Marcaccioli è fissato per il weekend del 25