Prima gara dopo il lockdown al crossodromo di Città di Castello: 280 iscritti

Erano in programma le gare del campionato regionale Toscano e Umbro

Luca Mercadini 07 luglio 2020 a

a

a

A Città di Castello al Crossodromo comunale “Giuseppe Ceccarini” La Trogna è andata in scena la prima gara ufficiale dopo il lockdown. Affluenza record con il numero più alto di piloti in corsa della sua storia, con 280 iscritti in pista dalle 9 alle 21 nelle gare valevoli per il Campionato Regionale Toscano e per il Campionato Regionale Umbro. Spettacolo nello spettacolo, tra le evoluzioni e le manovre mozzafiato nelle curve e sulle rampe del tracciato, sono state le evoluzioni dei circa 100 bambini che nelle categorie di corsa loro riservate hanno solcato il percorso con un’allegria e una determinazione contagiose. Soddisfatto l’assessore Massetti che ringrazia gli appassionati del moto club Baglioni e il presidente Fiorucci.