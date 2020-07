Perugia, la strigliata di Santopadre: "Espulsioni inaccettabili, ora multe salate. E chiedo scusa agli arbitri"

Il presidente è arrabbiato con i calciatori: "Se continuiamo a collezionare cartellini rossi retrocediamo"

Carlo Forciniti 07 luglio 2020

“Dobbiamo chiedere scusa agli arbitri”. Dopo i tanti cartellini rossi rimediati ultimamente, il presidente Massimiliano Santopadre difende l’operato arbitrale. Non cerca scuse, si prende le proprie responsabilità ed in vista del finale di stagione bacchetta l’intero gruppo che deve evitare certi comportamenti.

La preoccupa la posizione di classifica del Perugia?

“Sono preoccupatissimo. Dobbiamo fare i punti salvezza. La squadra deve giocare per il club, per me, per il suo orgoglio e per la sua dignità. C’è ancora tempo per mettere a posto una stagione disgraziata. Con umiltà dobbiamo combattere per salvarci”.



Ed ora cosa si aspetta?

“Una reazione, pur se siamo contati. Dovremmo recuperare Falasco e forse Falcinelli”.



Alcuni atteggiamenti dei giocatori nelle ultime partite l’hanno infastidita?

“Chiedo scusa alla classe arbitrale. Quando non si trova un equilibrio nel proprio mestiere, non lo si trova con gli arbitri. Abbiamo subito 9 espulsioni dirette per proteste.Dalla prossima partita le multe saranno salatissime. Gli ultimi tre giocatori che sono stati espulsi saranno multati. Oggi parlerò con la squadra”.

Come giudica il presunto rigore di Buonaiuto contro il Pordenone?

“Non c’era. Non doveva lasciarsi cadere. I giocatori pensino di più a parlare tra di loro se hanno voglia di strillare. A Perugia c’è troppa presunzione. Se Goretti se la prende con l’arbitro, il giocatore si sente autorizzato a farlo. Se viene espulso un calciatore si perde la partita. Nessuno deve permettersi di fare certe cose. Ci hanno dato 10 rigori a favore. Nessuno ce l’ha con il Perugia. Non sappiamo con chi prendercela. Falzerano ha sbagliato in campo ed ha sbagliato ad insultare l’arbitro”.



Cosmi nel pre partita aveva invitato la squadra ad evitare certi comportamenti…

“E’ inaccettabile. Così retrocediamo. Nove espulsioni dirette. Vergognoso”.



Cosa non le è piaciuto nelle ultime due partite?

“Non si riesce a vincere. E’ una squadra mediocre. I giocatori forti o hanno problemi fisici, oppure altri problemi. Ci vuole orgoglio e dignità personale per tirare su la testa. Dobbiamo fare almeno 5-6 punti. I responsabili di questa disfatta siamo io e Goretti”.



Ha sciolto le riserve sul futuro di Cosmi in ottica prossima stagione?

“Ad oggi è ingiudicabile. Nelle ultime 4-5 partite sto vedendo un’altra squadra, anche dal punto di vista delle occasioni create. Possiamo uscirne se smettiamo di essere egoisti”.



Il Delfino ha cambiato allenatore. Un vantaggio o uno svantaggio per il Grifo?

“Uno svantaggio”.



Come sarà il programma della doppia trasferta?

“Dopo Pescara, la mattina successiva si parte per Cosenza. Ci si ferma a Salerno per fare i tamponi e poi si prosegue per la Calabria”.