Sir volley, è Solè il primo ad arrivare per il ritiro

Il centrale argentino è già a Perugia, martedì tocca a Russo, Ricci e Biglino

Luca Mercadini 06 luglio 2020 a

Sebastian Solè è già a Perugia. La squadra si raduna il 10 luglio alle 15 al PalaBarton con trasferimento immediato allo Zocco beach di Passignano sul Trasimeno, ma il centrale argentino è voluto arrivare in largo anticipo e primo tra tutti i giocatori della Sir Safety Conad. Martedì toccherà, invece, a Russo, Ricci, Biglino e forse Piccinelli, poi via via alla spicciolata tutti gli altri, tranne Leon, Plotnytskyi e Zimmermann impegnati con le nazionali di Polonia, Ucraina e Germania. Ci sarà invece il condottiero, coach Vital Heynen smanioso di iniziare la nuova avventura dopo la brusca sospensione della passata stagione con la squadra imbattuta in semifinale di Champions e terza (ma con una gara in meno) in campionato.