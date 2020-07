Milan-Juventus: le probabili formazioni, orario e dove vederla in tv

06 luglio 2020 a

Milan-Juventus è un'altra tappa decisiva nella corsa allo scudetto, per i bianconeri. Ma per i rossoneri non è meno importante: balla la qualificazione per la prossima Europa League. Entrambe le formazioni sono in forma: il Milan dopo il lockdown in campionato ha infilato tre vittorie e un pareggio, la Juventus quattro vittorie. Nella semifinale di ritorno della Coppa Italia terminò 0-0. La partita si giocherà a San Siro alle ore 21,45 e la diretta tv è una esclusiva Dazn.

Sul fronte delle probabili formazioni, Pioli recupera Calhanoglu dopo la botta subità nella sfida con la Lazio e insiste con Ibrahimovic dal primo minuto. Sarri invece è costretto a fare a meno di De Ligt e Dybala entrambi fermati dal giudice sportivo. Difficilmente recupererà Chiellini. Così in campo. Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Buonaventura, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli. Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Rugani, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.