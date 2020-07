Firenze, furto nella casa di Ribery: il video del giocatore e il post su Instagram

06 luglio 2020 a

Il calciatore viola Franck Ribery è stato vittima di un furto nella sua abitazione a Bagno a Ripoli, località alle porte di Firenze. Da quel che si è appreso, a scoprire la penetrazione dei ladri nella sua abitazione sarebbe stato lo stesso ex calciatore del Bayern Monaco una volta rientrato con la sua squadra, la Fiorentina, dalla trasferta di Parma di ieri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti del caso, ancora da quantificare il bottino della ruberia.

«Di ritorno da questa vittoria contro il Parma, sono tornato a casa. ’A casa' in Italia, Paese dove ho deciso di trasferirmi e di proseguire la mia carriera dopo tanti begli anni passati a Monaco. Ecco cosa ho trovato. Allora, mia moglie ha perso qualche borsa e qualche gioiello ma grazie a Dio non è l’essenziale. Quello che mi lascia sotto shock è la sensazione di essere vulnerabile, questo non l’accetto» ha scritto sul suo profilo Instagram l’attaccante viola Franck Ribery, che anche attraverso alcuni filmati ha mostrato le condizioni della sua abitazione messa a soqquadro dopo il furto delle scorse ore. «Come dobbiamo sentirci oggi dopo quanto è accaduto? - ha scritto ancora Franck Ribery- Non vado dietro ai milioni, grazie a Dio non mi manca niente e ancora posso correre dietro a un pallone, la mia passione. Ma passione o no, la mia famiglia viene prima di tutto e noi prenderemo le decisioni necessarie per il nostro benessere».