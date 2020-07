Giuseppe Rizza, morto a 33 anni l'ex giocatore della Juventus. I messaggi di cordoglio

06 luglio 2020 a

a

a

E' morto Giuseppe Rizza, ex calciatore tra le altre di Juventus e Juve Stabia. Si è spento oggi all’età di 33 anni. all’ospedale Cannizzaro di Catania dove era ricoverato in seguito a un’emorragia cerebrale. Sono arrivati diversi messaggi di cordoglio all’ex calciatore nato a Noto, in provincia di Siracusa, tra cui quello di alcuni giocatori ed ex della Juventus compagni di Rizza durante la sua esperienza nella primavera bianconera, come Giorgio Chiellini che ha scritto sul proprio profilo Twitter: «Ci mancherai Peppino». A Chiellini si sono aggiunti Claudio Marchisio: «Ciao Peppino ci mancherai», e Giovinco: «Ciao grande Peppino ci mancherai». Anche Gigi Buffon ha dato il suo saluto: «Stanotte ci ha lasciato Giuseppe Rizza. Alla sua famiglia va tutto il mio cordoglio e la mia vicinanza». Dopo il settore giovanile nella Juve, Rizza in carriera ha vestito le maglie di Livorno, Arezzo, Pergocrema, Juve Stabia e Nocerina