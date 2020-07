Tennis A2, lo Junior Perugia inizia con la vittoria di Pesaro

I gialloblù si impongono (4-2) al debutto, Militi Ribaldi e Casucci vittoriosi sia in singolare che nei doppi. Domenica arriva il Tc Napoli

06 luglio 2020 a

a

a

Il debutto nel nuovo campionato di A2 maschile porta subito in dote un colpo d’autore. Lo Junior Tennis Perugia esce vittorioso dalla difficile ed equilibratissima contesa del Tennis Club Baratoff Pesaro, con ben cinque partite su sei che si sono decise al super tie-break. Un dato questo, che rende l’idea di come la ‘battaglia’ nelle Marche sia stata dura e straordinariamente bilanciata. Ma quel che conta è che i gialloblù sono riusciti ad imporsi dimostrando uno straordinario carattere ed una grinta fuori dal comune. Ottime risposte per capitan Tarpani dai suoi ragazzi, con particolare menzione per Gilberto Casucci e Andrea Militi Ribaldi capaci di imporsi sia in singolare che in doppio. La festa è esplosa con il punto arrivato dall’ultimo match di doppio, nel quale proprio Militi Ribaldi e Tomas Gerini sono riusciti a rimontare il tandem di casa Balzerani/Bertuccioli. Applausi a scena aperta per il team dello Junior Tennis Perugia, che domenica prossima da capolista riceverà la visita del Tennis Clun Napoli per la seconda giornata del girone 2.

IL CAMMINO - Nelle prime quattro sfide, colpi d’autore per il talento di casa Luca Nardi, che ha dovuto però faticare non poco per domare la grinta di Tomas Gerini. Parità immediata con il sigillo dello scatenato eugubino Andrea Militi Ribaldi su Federico Bertuccioli, mentre applausi per le grandi giocate regalate dal match tra Riccardo Balzerani, nr. 525 Atp e Francesco Passaro con vittoria del reatino primo singolarista del Tc Baratoff. Il 2-2 per le partite di singolare è arrivato grazie al guizzo di Gilberto Casucci su Federico Ruggeri, anche in questo caso al termine di una sfida molto combattuta. E poi i doppi, senza storia quello con protagonisti l’affiatatissima coppia Passaro/Casucci, trionfale come detto quello che ha significato il blitz grazie a Gerini e Militi Ribaldi.

Tennis Club Baratoff Pesaro – Junior Tennis Perugia 2-4

Singolari

Luca Nardi b. Tomas Gerini 61 46 103

Andrea Militi Ribaldi b. Federico Bertuccioli 64 36 107

Riccardo Balzerani b. Francesco Passaro 62 36 103

Gilberto Casucci b. Federico Ruggeri 62 46 108

Doppi

Passaro/Casucci b. Nardi/Ruggeri 62 62

Gerini/Militi Ribaldi b. Balzerani/Bertuccioli 26 62 107