Play off Lega Pro, la Ternana gioca a Monopoli

Luca Mercadini 06 luglio 2020 a

La Ternana pesca il Monopoli nella fase nazionale dei play off di Lega Pro. Il sorteggio, pochi minuti fa, ha fatto incontrare ai rossoverdi ancora una formazione del girone C della serie C. Un avversario ostico che, in campionato, aveva fatto suonare uno dei primi campanelli d'allarme in casa Fere andando a vincere al Liberati.

La gara si giocherà in terra pugliese giovedì alle 20.30 con la consueta formula. Avanti fino al 90', in caso di parità passa al turno successivo la formazione meglio piazzata nella classifica della regular season, in questo caso il Monopoli. Quindi, al contrario dei turni con Avellino e Catania, la Ternana ha un solo risultato a disposizione: vincere.