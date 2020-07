Serie C, la Ternana acciuffa il Catania: 1-1. La corsa play off continua

05 luglio 2020 a

Di riffa o di raffa la Ternana va avanti. Il Catania gioca, colpisce due pali ma il tuffo di testa di Ferrante consegna alle Fere un altro giro ai playoff, non da testa di serie visto la vittoria del Potenza. Ma tant’è.

I siciliani di Cristiano Lucarelli - espulso nel finale - giocano meglio per un'ora e alla fine del primo tempo passano in vantaggio con Biondi. Il Catania ha il demerito di non chiudere il match e nel finale c'è il ritorno delle Fere grazie agli ingressi di Furlan e Ferrante. I due, subentrati, confezionano il pareggio: assist del primo e zuccata vincente del secondo per l'1-1 che qualifica i rossoverdi. La corsa play off continua.