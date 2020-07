F1, Bottas trionfa in Austria. Leclerc rimonta sino al secondo posto, Hamilton quarto dopo una penalità

05 luglio 2020 a

Valtteri Bottas su Mercedes ha vinto il Gp dell’Austria prima prova del mondiale di Formula 1 2020. Alle sue spalle dopo una grande rimonta la Ferrari di Charles Leclerc. Il pilota monegasco è giunto terzo sul traguardo alle spalle di Lewis Hamilton ma il campione del mondo ha dovuto scontare una penalità di cinque secondi per un contatto con Alexander Albot. L’inglese è finito quindi quarto in graduatoria. Terzo posto per Lando Norris su McLaren. L’altra Ferrari guidata da Sebastian Vettel ha chiuso decima. Nono posto per l’unico italiano in pista, Antonio Giovinazzi, su Alfa Romeo.