Lucioni, secondo gol in carriera in A per il difensore ternano. Sassuolo-Lecce finisce 4-2

Secondo gol in carriera in Serie A per Fabio Lucioni. Il difensore del Lecce, 32 anni, è nato a Terni e calcisticamente è cresciuto nel settore giovanile della Ternana sino all'esordio in prima squadra, in Serie B.

Poi il giro d'Italia l'avventura, con il Lecce con cui ha conquistato la sua seconda promozione personale in Serie A. Sabato il suo gol nella trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, non è bastato: i padroni di casa hanno vinto 4-2 alla fine e il Lecce ha perso così un'occasione per dare una sterzata alla classifica. Ma la salvezza resta ancora possibile.