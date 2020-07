Sonego fa doppietta, batte Galovic in tre set e conquista Perugia dopo il tricolore a Todi

04 luglio 2020 a

Lorenzo Sonego conquista il titolo del torneo di Perugia, seconda tappa dello ZzzQuil Tennis Tour. Il numero 46 Atp si è imposto in finale su Viktor Galovic con lo score di 3-6 7-6 6-4, firmando il secondo successo consecutivo dopo aver vinto i campionati italiani Assoluti di Todi. Entusiasta "Sonny" al termine del match: “Il mio avversario è partito forte, è stato difficile adattarmi al suo gioco e crescere nel corso dell’incontro. Ho mantenuto l’atteggiamento giusto e alla fine, con grinta, ce l’ho fatta. Sono state due settimane fantastiche che hanno confermato la qualità del lavoro dell’ultimo periodo di allenamento. Ho tirato fuori il meglio di me e ora sono in fiducia per il prosieguo della stagione”. Nel femminile trionfa la russa Liudmila Samsonova, testa di serie numero 1, che ha annullato due match point in finale a Stefania Rubini e chiuso con il punteggio di 4-6 6-4 7-6 (6).