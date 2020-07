Serie A,Juventus-Torino 4-1. Primo gol su punizione in Italia di Ronaldo

04 luglio 2020 a

La Juventus batte il Torino 4-1 nel derby della Mole anticipo della trentesima giornata del campionato di Serie A. Subito a segno Dybala al 3’ dopo una bella serpentina, poi il raddoppio in contropiede di Cuadrado al 29’ mentre Belotti accorcia su rigore in pieno recupero nel primo tempo. Nella ripresa tocca a Cristiano Ronaldo calare il tris bianconero al 61' con la prima punizione in gol da quando è in Italia.

Juventus-Torino, gol di Ronaldo su punizione: è il primo in Italia I Video

Quindi autogol di Djidji all'87'. Adesso i bianconeri aspettano i risultati di Lazio (all'Olimpico contro il Milan) e Inter (in casa con il Bologna).