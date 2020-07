Juventus-Torino, Dybala in gol: gioiello in slalom dell'argentino I Video

04 luglio 2020 a

Goiello di Paulo Dybala: l'argentino porta in vantaggio la Juventus nel derby con il Torino all'Allianz Stadium (trentesima giornata del campionato di Serie A). La Joya ha seminato in slalom gli avversari per poi con il mancino eludere il tentativo di parata di Sirigu anche grazie a una deviazione di un difensore avversario.

Per il numero 10 bianconero si tratta del gol numero 11 in campionato, 17 in stagione e 95 con la maglia della Juve. In questa fase della stagione Dybala è decisivo per le sorti dei bianconeri che si avvicinano così sempre più allo scudetto.