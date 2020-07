Formula 1, la prima pole è di Bottas. Beffato Hamilton. Malissimo le due Ferrari

04 luglio 2020 a

Valtteri Bottas partirà in pole position nel Gp dell’Austria di Formula 1, il primo dopo il lunghissimo lockdown. Il finlandese della Mercedes chiude in 1’02"939 davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton (1’02"951). Terza piazza per Max Verstappen (1’03"477). In casa Ferrari settima piazza per Charles Leclerc (1’03"923). Sebastian Vettel non ha preso parte al Q3 il pilota tedesco della Rossa ha fatto segnare l’undicesimo tempo (1’04"206).

Esordio da dimenticare per la scuderia di Maranello: dal Cavallino avevano fatto trapelare che non sarebbe stato un inizio facile, ma un distacco di questo tipo, con Red Bull, McLaren e Racing Point così lontane è un pessimo segnale.