Juve-Toro, le probabili formazioni: Sarri con Bernardeschi accanto a Dybala-CR7. Buffon da record

La capolista Juventus apre il programma della trentesima giornata. Una partenza col botto, visto che all'Allianz Stadium andrà in scena sabato 4 luglio alle 17,15 il derby della Mole contro il Toro. I bianconeri si affidano alla coppia Dybala-Ronaldo, sempre a segno da quando è ripresa la Serie A. Bernardeschi favorito su Douglas Costa per completare il tridente offensivo, mentre in mezzo Pjanic in regia sarà affiancato da Rabiot e Bentancur, con Matuidi in panchina. In porta ci sarà Buffon, che con il gettone numero 648 staccherà Paolo Maldini come recordman di presenze nel massimo campionato. Dall'altra parte Longo sceglie Verdi come partner d'attacco del Gallo Belotti, con Zaza in panchina. Il Toro non vince il derby in casa della Juve dal 1995, quando fu decisiva la doppietta di Rizzitelli.