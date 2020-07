Ciclismo, muore Roberta Agosti: travolta in bici durante un allenamento. Era la compagna di Velo

04 luglio 2020 a

E' morta in un incidente stradale a Castel Venzago, vicino a Lonato Roberta Agosti. Tesserata per il Team Millennium di Brescia, 51 anni, era la compagna di Marco Velo, ex professionista e oggi assistente del c.t. Davide Cassani.

Secondo quanto si apprende, i due si stavano allenando in compagnia di alcuni amici. Da Madonna della Scoperta si stavano dirigendo verso Lonato, lungo una stretta strada di campagna. La donna si è scontrata con un camion del latte che stava procedendo nella direzione opposta. Inutile l’intervento dell’ambulanza e il volo dell’elisoccorso. La dinamica del tragico incidente resta tutta da chiarire.