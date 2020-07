Serie A, oggi tre partite. Orario e dove vedere Juventus-Torino, Lecce-Sassuolo e Lazio-Milan

04 luglio 2020 a

Giornata di grande calcio in Serie A. Il campionato italiano offre un sabato con tre partite. Si inizia alle 17.15 con il derby Juventus-Torino. L'incontro sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite) oltre che in diretta streaming su Sky Go.

Buffon da record, contro il Toro nel derby ci sarà la presenza numero 648 in A: staccato Maldini

Alle 19.30 invece tocca a Lecce-Sassuolo (su Sky) mentre alle 21.45 ci sarà Lazio-Milan su Dazn. Una giornata cruciale nella corsa allo scudetto.