Nairo Quintana investito da un'auto: solo tanta paura, niente di rotto dagli esami

Tanta paura per Nairo Quintana travolto da un'auto mentre si allenava, tra Tunja e Motavita, nella sua Colombia. Le condizione del ciclista vincitore del Giro d'Italia 2014 e della Vuelta di Spagna 2015 sembrano buone dopo l''iniziale spavento. Lo scalatore del Team Arkea non sembra aver riportato lesioni significative a parte qualche abrasione. Quintana è stato colpito sulla parte sinistra del corpo, gomito e coscia dallo specchietto dell'automobile. Il corridore è stato subito accompagnato dalla Polizia nello studio del suo medico personale e poi all'ospedale. Lui stesso con un video su Instagram ha tranquillizzato i suoi tifosi: i prossimi impegni ciclistici, tra cui il Tour de France, non sembrano in pericolo.