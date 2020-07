Perugia-Pordenone 1-2. Errori, due legni, un'espulsione e un arbitraggio penalizzante. La classifica piange

Nicola Uras 03 luglio 2020 a

Non è la strada per andare in Paradiso. Peccato perché il Perugia si trova la seconda sconfitta consecutiva sul groppone al termine di una partita in cui, tutto sommato, non ha demeritato. Anzi. Però il Grifo becca la seconda sconfitta consecutiva e vede allontanarsi i play off (a 6 punti) e avvicinarsi i play out (a 4).

Il Grifo contro il Pordenone ha attaccato, colpito due legni (con Nicolussi Caviglia e Carraro, uno per tempo), per una buona porzione di primo tempo ha giocato con intensità comandando la partita. Però negli episodi ha pagato dazio. La squadra dell'ex Tesser ha tirato tre volte verso lo specchio della porta difesa da Fulignati (l’assenza di Angella pesa tremendamente), viceversa il Perugia fatica a concretizzare. Poi va registrato l’ennesimo arbitraggio penalizzante: il Perugia recrimina per tre possibili rigori, il rosso a Falzerano nel momento dell’assalto finale e per una direzione di gara - quella di Camplone di Pescara - infarcita di errori. I gol: dopo neanche 2' il Pordenone passa in vantaggio con Mazzocco bravo a inserirsi sul secondo palo (bruciando Dragomir) e svettare di testa sfruttando al meglio il cross di Tremolada (0-1). Il Perugia ha il merito di non disunirsi e rimettere subito le cose apposto: dopo una bella giocata di Nicolussi Caviglia - ottimo il suo primo tempo - è Falzerano a inventare il pareggio con un bel sinistro a giro che si spegne appena sotto l'incrocio dei pali (1-1). A fine primo tempo gol superbo di Ciurria: girata mancina al volo andando incontro alla palla che arriva dalle spalle (1-2). Roba da fuoriclasse. Così il Grifo mastica amaro. Tutto da rifare.