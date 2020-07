Buffon da record, contro il Toro nel derby ci sarà la presenza numero 648 in A: staccato Maldini

03 luglio 2020 a

a

a

Sabato 4 luglio sarà una giornata speciale per Gigi Buffon. Il portiere della Juve infatti nel derby contro il Toro staccherà Paolo Maldini come recordman di presenze in Serie A. Nel match con i granata, fischio d'inizio alle 17,15, Buffon sarà il titolare tra i pali e collezionerà dunque la presenza numero 648 nel massimo campionato. La prima fu con la maglia del Parma contro il Milan (0-0 e miracoli in serie) nel 1995, quando Gigi aveva soltanto 17 anni. Per quanto riguarda la formazione bianconera, oltre a Buffon, Sarri si affiderà ormai alla collaudata coppia gol Dybala-Ronaldo. A completare il tridente, Bernardeschi favorito su Douglas Costa. L’ultima vittoria che il Torino conquistò in casa della Juve è datata 9 aprile 1995 (doppietta di Rizzitelli).