Fabian O'Neill, l'ex Perugia "in gravi condizioni per la cirrosi epatica". Ma lui smentisce

Per Cosmi è stato il calciatore più forte mai allenato. Ma ora non se la passa bene.

Nicola Uras 03 luglio 2020 a

Fabian O'Neill, ex Perugia, è stato ricoverato d'urgenza per cirrosi epatica in Uruguay. La stampa locale ha descritto la "situazione complicata" riferendo anche l'allarme lanciato dalla figlia Martina ("ha bisogno di un trapianto, ma se non smette subito di bere non ce la farà"). Lui però - tramite quello che sarebbe il suo account ufficiale su Instagram - con tanto di spunta blu, in parte smentisce: "Voglio chiarire che non ho la cirrosi epatica. Sono già a casa con mio figlio, era quello che era sempre al mio fianco" scrive a corredo di una foto in cui sembra trovarsi in un letto ospedaliero.

Andiamo per ordine. El Pais - il quotidiano più letto in Uruguay - rivela che il 46enne uruguaiano, talentuoso ex fantasista anche di Cagliari e Juventus - è stato dimesso dalla clinica di Montevideo in cui era ricoverato a causa della cirrosi per proseguire il recupero nella sua casa a Paso de los Toros. In ogni caso l'ex grifone sta affrontando la partita più difficile della sua carriera, quella contro l'alcolismo. Il suo fegato è seriamente compromesso da anni di dipendenza, già nel 2016 O'Neill era finito in ospedale per un intervento alla cistifellea. Gli imposero di dire addio all'alcol, ma il suo sacrificio durò solo un mese. La figlia Martina è preoccupatissima e spinge per il trapianto ma "in queste condizioni non può affrontarlo, ha bisogno d'aiuto ma prima di tutto deve decidere lui di cambiare". Cambiamento che "il mago" - così lo chiamavano tifosi e compagni - non ha mai voluto affrontare. "Ho sperperato tutto e so di essere schiavo del mio vizio, ma non ho mai fatto male a nessuno. Solo a me stesso" ha raccontato in una intervista di qualche anno fa. Pare abbia sperperato quanto guadagnato in carriera (oltre 14 milioni di dollari). Poi la smentita di Fabian su Instagram. Ma di certo non se la passa bene. O'Neill a Perugia ha giocato appena nove partite segnando un gol, abbastanza per lasciare dietro di se un alone di leggenda e la malinconia per un grandissimo talento buttato via: per Cosmi è il giocatore più forte che ha allenato in carriera. E uno come Zidane, con cui ha giocato alla Juve, lo ha sempre confermato.