Hamilton fa forza a Zanardi: "Alex un eroe, un grande combattente" | Video

«Sono sempre stato un grande ammiratore di Alex, mi ha sempre dato un grande sostegno nella mia carriera, per me è un vero eroe per quello che ha dovuto affrontare e per come ne è sempre uscito».

In queste parole, rilasciate ai microfoni di Sky Sport 24, l’ammirazione e l’incoraggiamento di Lewis Hamilton per l’ennesima battaglia che sta conducendo Alex Zanardi. «Si è sempre rialzato indipendentemente dalle cadute, è sempre stato un leader, mi sono molto rattristato quando ho saputo del suo incidente, ma per come lo conosco so che è un combattente nel cuore e che continuerà a combattere, le mie preghiere sono per lui e la sua famiglia», ha aggiunto il campione del mondo della Mercedes.