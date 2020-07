Ternana, con il minimo sforzo: 0-0 e avanti nei play off

Un palo di Defendi e poco altro, l'Avellino è eliminato. Ora il Catania

Basta un semplice 0-0 con l'Avellino alla Ternana per passare al secondo turno play off. Pronti via al Liberati e i rossoverdi iniziano con il 4-3-3: Iannarilli; Parodi, Diakité, Bergamelli, Mammarella; Paghera, Salzano, Verna; Defendi, Ferrante, Partipilo. Questo l'undici iniziale scelto da Gallo. Partono forte i rossoverdi e al 5’ Defendi lanciato in area da Mammarella colpisce il palo con un tiro in diagonale. Al 12’ sempre Mammarella serve Paghera che lascia partirea un rasoterra da fuori che termina di poco a lato. Ancora un inserimento in area di Defendi al 27’ costringe il portiere ospite a un’uscita disperata, mentre nel finale ci prova Ferrante dal limite ma ancora una volta l’estremo difensore irpino risponde presente. Il primo tempo finisce 0-0 e così la partita dopo la consueta girandola di sostituzioni. Ora la squadra di Gallo incontrerà il Catania, domenica, sempre al Liberati e sempre con due risultati su tre a disposizione.