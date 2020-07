Gigante show agli internazionali di tennis di Perugia: fuori Fabbiano

Nel femminile debutto vincente per Ormaechea

01 luglio 2020 a

Al Tennis Club Perugia brilla la stella di Matteo Gigante. Il romano classe 2002 si è imposto su Thomas Fabbiano, numero 147 ATP, con il punteggio di 6-3 2-6 6-3, raggiungendo i quarti di finale della seconda tappa dello ZzzQuil Tennis Tour. L’allievo di Stefano Cobolli si è preso quindi la rivincita con l’avversario che lo aveva eliminato la scorsa settimana (6-4 4-6 10/7) ai Campionati Italiani Assoluti di Todi: “Non riesco a credere di aver vinto questo match. Sono entrato in campo con la stessa convinzione con cui lo avevo sfidato a Todi, ho cercato di giocare come so e stavolta ce l’ho fatta. Un risultato come questo mi dà la consapevolezza di potermela giocare quasi con tutti. Sono felicissimo dei progressi che sto facendo”. Passa con il brivido lo spagnolo Carlos Taberner, testa di serie numero 5, che ha eliminato Pietro Rondoni in una battaglia terminata 6-3 1-6 7-5. I risultati di mercoledì 1° luglio

Secondo turno maschile

Matteo Gigante b. Thomas Fabbiano 6-3 2-6 6-3

Riccardo Bonadio b. Gian Marco Moroni 2-6 6-3 7-5

Carlos Taberner b. Pietro Rondoni 6-3 1-6 7-5

Primo turno femminile

Nuria Brancaccio b. Cristiana Ferrando 6-2 ritiro

Paula Ormaechea b. Aurora Zantedeschi 7-5 7-6(1)

Lucrezia Stefanini b. Elisabetta Cocciaretto 7-6(7) 7-6(3)

Stefania Rubini b. Anna Turati 7-5 7-5

Federica Di Sarra b. Federica Arcidiacono 6-1 6-3