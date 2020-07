Un grande Passaro tiene testa al campione d'Italia Sonego

Al primo turno dello ZzzQuil Tennis Tour di Perugia, il numero 46 del mondo vince 76 64 ma deve sudare non poco

01 luglio 2020 a

a

a

Applausi a scena aperta per Francesco Passaro, tennista perugino classe 2001 in forza allo Junior Tennis Perugia, che ha costretto a tirare fuori il meglio di sé al fresco campione d’Italia nonché nr.46 al mondo, Lorenzo Sonego. Il proscenio sul quale è andata in onda la sfida è quello del Centrale Guerrieri del Tennis Club Perugia, nel match valevole come primo turno di tabellone principale dello ZzzQuil Tennis Tour, secondo evento professionistico della racchetta post-lockdown. Una sfida davvero molto equilibrata, malgrado la grande differenza di ranking (Passaro è attualmente alla posizione nr. 988 Atp), vinta dal torinese col punteggio di 76 (7) 64. Ma l’ovazione finale nonostante la sconfitta è stata tutta per il giovane Passaro, che è riuscito a fare partita al cospetto del ben più blasonato avversario, esibendo un diritto impressionante e giocate spettacolari. Sonego dal canto suo ha dovuto alzare il livello, sfruttando al meglio la potenza del servizio ed anche una grande tenuta atletica, oltre alla naturale esperienza in più che nei momenti delicati può spesso fare la differenza. “Ho battuto un giovane molto promettente - ha ammesso il numero 46 del mondo al termine del match -, ha giocato un match pazzesco. Devo fargli i complimenti anche per l’atteggiamento mostrato: ho dovuto lottare punto su punto e sono contento del risultato”.