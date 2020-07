Serie A, Inter-Brescia: i gol di Young e Sanchez I Video

01 luglio 2020 a

Secondo gol "italiano" per Ashley Young. L'esterno mancino inglese ha portato in vantaggio l'Inter nella partita di campionato contro il Brescia valevole per la giornata numero 29 di Serie A. Bella azione manovrata sulla destra dei nerazzurri, poi sul cross di Sanchez, Young si è fatto trovare pronto in area, defilato sulla sinistra, calciando di prima intenzione al volo con il destro: ne è uscito un tiro che ha rimbalzato davanti al portiere diventando così imparabile.

Inter 1-0 Brescia (Ashley Young) with a wonderful volley and a lovely cross from Alexis Sanchez pic.twitter.com/W4mp6KgKRV — InterCoppaItaliaVids (@CoppaVids) July 1, 2020

Dopo è arrivato anche il raddoppio su rigore: lo ha trasformato Alexis Sanchez. Il cileno torna così al gol dopo un lungo digiuno e un infortunio.