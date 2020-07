F1, nuova stagione al via: Hamilton resta favorito anche per gli scommettitori | Video

01 luglio 2020 a

La Formula 1 è pronta a tornare in pista. Questo weekend si parte con il Gran Premio d’Austria. Sono molte le novità relative alle quote sul prossimo Mondiale. Chiaramente, in virtù dell’emergenza Ccronavirus, sarà un campionato in formato ridotto dove di certo il tema affidabilità la farà da padrone.

Sarà l’ultimo mondiale di Sebastian Vettel in Ferrari che lascerà la Rossa per far posto a Carlos Sainz. Il tedesco non ha trovato l’accordo con la scuderia di Maranello che evidentemente punta tutto su Charles Leclerc per tornare alla vittoria del Mondiale.

Ma cosa dicono a questo proposito i bookmaker nelle loro lavagne relative alle quote vincente Formula 1? Secondo i betting analyst di Stanleybet.it è Lewis Hamilton il favorito per la vittoria finale, con il nuovo titolo fissato in lavagna a 1,50. Dietro al britannico, a completare il podio dei bookmaker, riporta Agipronews, ci pensano Max Verstappen, offerto a 5,50 e il ferrarista Charles Leclerc insieme a Valtteri Bottas, dati entrambi a 6,50. Il pilota monegasco parte davanti a Sebastian Vettel, compagno di scuderia: la prima stagione in rosso si è rivelata positiva, tanto da convincere buona parte degli addetti ai lavori a indicarlo come il vero anti-Hamilton per il 2020. Molto alta infatti è la quota per il tedesco, che non va oltre 10,00. Dopodiché si apre un baratro nella lista degli analisti: da Alexander Albon fermo a 100,00 a Carlos Sainz jr, all’ultima stagione con la McLaren, quotato 500,00, passando per Antonio Giovinazzi, a 1000,00. Nelle quote vincente Mondiale costruttori si evince, come lecito aspettarsi, il dominio della Mercedes. La conferma delle frecce d’argento è bancata appena a 1,15. Il ritorno della Ferrari è invece proposto a 5,50, terzo posto per la Red Bull, offerta a 6,00.