Perugia, estesi quasi tutti i contratti di prestito e in scadenza. Salutano Greco e Fernandes, torna Manconi

Il Perugia ha esteso quasi tutti i contratti di prestito e quelli in scadenza al 30 giugno al 31 agosto 2020. Lo conferma lo stesso club con comunicato. Estesi dunque i prestiti di Vicario, Carraro, Nicolussi Caviglia, Benzar, Capone, Falcinelli, Iemmello, mentre è stato interrotto quello di Paolo Fernandes (da mesi ormai tornato in Spagna) e non è stato prolungato il contratto di Leandro Greco. Allungato quello del terzo portiere Albertoni così come quello dell'allenatore Serse Cosmi e di tutto il suo staff.

Dei giocatori invece in prestito ad altri club, estensione per tutti (Moscati, Bianchimano e Monaco) tranne Jacopo Manconi: l'attaccante dopo la prima parte di stagione in prestito al Gubbio a gennaio si è trasferito alla Giano Erminio (6 presenze e 7 gol) che ieri è retrocesso in D e ha concluso la stagione.