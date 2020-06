Genoa-Juve, le formazioni ufficiali: Sarri conferma Pjanic. Rabiot preferito a Matuidi

30 giugno 2020 a

Danilo rientra dopo il turno di squalifica e va a occupare la casella in difesa nella corsia sinistra, mentre a centrocampo tocca nuovamente a Rabiot che vince il ballottaggio con il connazionale Matuidi. Conferma anche per Pjanic, nonostante la notizia del trasferimento al Barcellona in cambio di Arthur. Per il resto nessuna sorpresa nell’undici scelto da Sarri per la trasferta contro il Genoa. Nicola invece, sempre privo di capitan Criscito, si affida in attacco alla coppia Favilli-Pinamonti.

Queste le formazioni ufficiali di Genoa-Juventus.

Genoa: Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Ghiglione, Cassata, Behrami, Schone, Sturaro; Pinamonti, Favilli. A disp. Marchetti, Radaelli, Zapata, Barreca, Goldaniga, Lerager, Sanabria, Iago Falque, Biraschi, Jagiello, Pandev, Destro. All. Nicola. Juventus: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. A disp. Pinsoglio, Buffon, Ramsey, Douglas Costa, Matuidi, Higuain, Rugani, Olivieri, Muratore, Westley. All. Sarri.